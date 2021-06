Super offerta CyberGhost: VPN a 1,99 euro/mese

La software house di Bucarest sviluppa una delle VPN più popolare del settore. Gli utenti possono approfittare della super offerta attuale per sottoscrivere l'abbonamento a CyberGhost, spendendo solo 1,99 euro/mese per 15 mesi (tre mesi in regalo). Sul sito ufficiale c'è un conto alla rovescia, quindi si tratta di una promozione a tempo.

CyberGhost VPN con lo sconto dell'83%

CyberGhost VPN dispone di una rete composta da oltre 7.350 server in 113 posizioni di 91 paesi nel mondo. Gli utenti possono scegliere i migliori server per l'anonimato assoluto, download rapidi e streaming. In quest'ultimo caso, la VPN consente di aggirare le restrizioni geografiche e accedere ai cataloghi esteri di Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e altri servizi.

CyberGhost usa la crittografia AES a 256 bit e i protocolli WireGuard, OpenVPN, L2TP e IKEv2. La VPN è disponibile per Windows, macOS, Linux, Android, iOS, smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, router, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile proteggere fino a sette dispositivi contemporaneamente.

CyberGhost VPN non traccia l'attività su Internet (politica no-log) e offre il Kill Switch, ovvero disattiva automaticamente l'accesso online se si interrompe il canale cifrato, evitando quindi di esporre il vero indirizzo IP. Il costo dell'abbonamento è 1,99 euro/mese per 15 mesi (sconto 83%). La spesa iniziale è dunque 29,85 euro. È comunque disponibile la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni (solitamente è 30 giorni).