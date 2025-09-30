Design, AI e prestazioni: super offerta per Samsung Galaxy S25 FE

Rimangono solo poche ore per approfittare dell’offerta su eBay che taglia il prezzo di Samsung Galaxy S25 FE. È la versione dello smartphone con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, la più evoluta, nella colorazione Jet Black. Tra i punti di forza ci sono l’intelligenza artificiale di Galaxy AI e Gemini che entra in azione per creare e modificare le foto oltre che per organizzare gli impegni e aiutare nella scrittura, il design super sottile (7,4 millimetri) con Gorilla Glass Victus+ e la certificazione IP68.

Samsung Galaxy S25 FE è in super offerta

Integra il display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, perfetto per le app e lo streaming dei contenuti. Sotto la scocca trovano posto il processore deca core Exynos 2400, mentre sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Non mancano poi il supporto Dual SIM (anche eSIM), la connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth, 5.4, altoparlanti stereo, NFC, GPS e batteria da 4.900 mAh con autonomia elevata. Per altre informazioni dai uno sguardo alla pagina dedicata. Il sistema operativo è Android con accesso alla piattaforma Google Play per scaricare le applicazioni.

Per approfittare del forte sconto devi solo inserire il codice SETTEMBRE25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, così da poter acquistare lo smartphone Samsung Galaxy S25 FE al prezzo finale di 654,87 euro, invece di 828,99 euro come da listino ufficiale. Il risparmio è notevole.

Si tratta di un’offerta proposta dal venditore professionale italiano UpgradeElettronica su eBay, che ha già ricevuto migliaia di feedback positivi al 100%, a testimonianza della sua affidabilità. Se lo ordini adesso, arriverà a casa tua con la spedizione gratis tramite corriere espresso nazionale entro pochi giorni.