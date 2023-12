SUPER OFFERTA: lo smartphone Blackview a soli 99€

Al prezzo finale di soli 99 euro, lo smartphone Blackview A52Pro è protagonista oggi di un’offerta su Amazon che lo porta al suo prezzo minimo storico. Si tratta di un’ottima occasione, considerando anche la consegna senza spese aggiuntive garantita prima di Natale. Se lo vuoi mettere sotto l’albero, è l’ultima chance.

Prezzo minimo storico per Blackview A52Pro

Sei curioso di conoscere le sue specifiche tecniche? Eccole: display da 6,52 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento da 90 Hz, processore octa core, 12 GB di RAM (6+6 virtuali), 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 megapixel e anteriore da 5 megapixel, lettore di impronte digitali e riconoscimento facciale, Wi-Fi, Bluetooth, jack audio da 3,5 mm, supporto Dual SIM e batteria da 5.180 mAh con ricarica USB-C. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download di applicazioni e giochi. Per saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Grazie alla promozione di oggi, lo smartphone Blackview A52Pro è in sconto a soli 99 euro. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato, portando così il prodotto al suo prezzo minimo storico.

Scegliendo di effettuare subito l’ordine, potrai contare sulla spedizione immediata e sulla consegna gratuita a domicilio prima di Natale. Se è un regalo da mettere sotto l’albero, dunque, nessun problema: sei ancora in tempo.

