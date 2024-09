Super offerta Surfshark: 2 anni di piano One scontati dell’83% + 3 mesi extra gratis

La nostra priorità è quella di proteggere i nostri dispositivi, ma quanti lo fanno seriamente? Nell’ipotesi che siano in tanti, ecco la super offerta su un pacchetto di sicurezza che non può proprio essere ignorata. Parliamo di Surfshark One, che assicura protezione a 360 gradi.

Super offerta Surfshark: protezione completa per tutti i dispositivi

Investendo soltanto 2,69 euro al mese, prezzo scontato dell’83%, ti abboni a una suite completa per due anni, con 3 mesi extra gratis. Dentro il pacchetto Surfshark One trovi una VPN che ti rende invisibile nel web, un antivirus che respinge ogni minaccia e tanti strumenti avanzati a difesa della tua privacy.

Tutti sanno cosa sia il Dark Web. Con Surfshark One, non dovrai temerlo, perché qualsiasi minaccia proveniente da quella zona oscura viene respinta dall’antivirus integrato. La sicurezza non si ferma qui. Le funzioni avanzate del pacchetto sono un extra di un certo livello. Temi che qualcuno violi la tua webcam? Il sistema di protezione apposito respinge ogni tentativo esterno. Le pubblicità indesiderate continuano a tartassarti? Grazie al motore di ricerca Search, non verrà lasciata alcuna traccia del tuo passaggio. C’è anche il servizio Alternative ID, che genera mail proxy e nuove identità digitali per chi vuole mantenere un profilo ancora più basso.

Questa offerta che non smette di sorprenderci: oltre allo sconto dell’83% sul piano biennale, c’è la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Se non sei soddisfatto, recuperi i tuoi soldi. Ma chi vorrà mai rescindere da un abbonamento che costa soltanto 2,69 euro al mese? La super offerta su Surfshark One non durerà però ancora per molto, quindi approfittane adesso.