SUPER PROMO eBay: 216 Capsule Lavazza A Modo Mio solo 41€

Approfitta immediatamente di una super promozione firmata eBay, con quantità disponibile limitata. Oggi acquisti 216 Capsule Lavazza A Modo Mio con soli 41,99 euro, invece di 60,83 euro. Un affare spettacolare per non rimanere mai più senza caffè. Questo formato famiglia è estremamente conveniente sia per casa che per ufficio. Un prezzo così non si è mai visto prima. Tra l’altro stiamo parlando della miscela Crema e Gusto. Inoltre, hai anche la consegna gratuita inclusa.

216 Capsule Lavazza Crema e Gusto A Modo Mio a soli 0,19€

D’ora in avanti un caffè espresso come al bar ti costerà solo 0,19 euro! Non ci credi? Allora acquista subito 216 Capsule Lavazza Crema e Gusto per le macchine A Modo Mio. Un aroma intenso invaderà la stanza ad ogni caffè. Un gusto persistente ti regalerà un piacere intenso per molto tempo. Goditi un espresso come se i chicchi fossero appena stati macinati. E con tutta la qualità che solo Lavazza sa offrirti. Cosa stai aspettando? Sbrigati, perché le scorte stanno terminando velocemente.

Acquistale ora a soli 41,99 euro, invece di 60,83 euro. Con eBay puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero da soli 13,99 euro al mese. La prima rata al momento dell’ordine, le restanti nei due mesi appena successivi. E sei anche protetto dalla Garanzia Cliente eBay e dal Servizio eBay Premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.