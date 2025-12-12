 Super promo per ExpressVPN: a questo prezzo è la VPN migliore da scegliere oggi
Con la nuova offerta di oggi, ExpressVPN diventa la soluzione giusta per una connessione sicura e illimitata: ecco la promo per attivare la VPN.
Sicurezza VPN
Per una VPN veloce e sicura è oggi possibile puntare su ExpressVPN, protagonista di un’offerta da cogliere al volo, con un prezzo ridotto del 73% per tutti gli utenti che optano per il piano 2 anni + 4 mesi.

Grazie a questa promo, infatti, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese. C’è anche una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

La VPN da scegliere oggi

Con ExpressVPN è ora possibile attivare una VPN illimitata e sicura, in grado di offrire prestazioni ottime in tutte le condizioni di utilizzo. Il servizio garantisce la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si utilizza una connessione non privata.

C’è poi una politica “zero log” che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento. Da segnalare la possibilità di navigare con la rete VPN da 10 dispositivi in contemporanea. ExpressVPN, inoltre, mette a disposizione dei suoi utenti un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter aggirare blocchi geografici e censure online.

La promozione in corso è l’occasione giusta per poter attivare ExpressVPN. Il servizio, infatti, è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, diventando un vero e proprio affare per tutti i nuovi utenti alla ricerca di una VPN completa e in grado di garantire un servizio di alta qualità.

Da segnalare, inoltre, che chi sceglie oggi ExpressVPN può contare su 28 mesi di utilizzo (piano biennale con 4 mesi aggiuntivi) e su 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il box riportato qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo di tempo.

Pubblicato il 12 dic 2025

Davide Raia
Pubblicato il
12 dic 2025
