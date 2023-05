SUPER PROMO: Sky TV+Netflix insieme a 14,90 €/mese

L’offerta definitiva per l’intrattenimento è qui: si tratta della nuova SUPER PROMO di Sky, appena annunciata e valida solo per un periodo di tempo limitato. Si hanno a disposizione solo pochi giorni per approfittarne. Permette di vedere tutti i contenuti di Sky TV e l’intero catalogo di Netflix al prezzo mensile di soli 14,90 euro invece di 30,00 euro come da listino ufficiale. È ciò che serve per entrare in un mondo di film (anche prime visioni), serie TV e show, sempre a portata di mano e con una spesa irrisoria.

Sky TV+Netflix a 14,90 €/mese con la SUPER PROMO

Scegliere di attivarla ora significa garantirsi l’accesso allo streaming di Questo Mondo Non Mi Renderà Cattivo di Zerocalcare, di A Casa Tutti Bene e di produzioni ormai diventate un classico come le stagioni di Stranger Things, ma anche alla prossima edizione del contest canoro X Factor. La visione potrà essere effettuata da qualsiasi dispositivo, a piacimento: dallo smartphone, da un tablet, attraverso il computer, direttamente dai televisori e così via.

Per quanto riguarda Netflix, l’abbonamento incluso è quello al piano Base che permette anche il download nella memoria interna, una funzione particolarmente utile quando ci si sta per mettere in viaggio (le ferie sono quasi alle porte), così da non costringere a interrompere lo spettacolo in assenza di connessione Wi-Fi e senza dover consumare il traffico dati.

A proposito di Sky TV, il pacchetto non ha certo bisogno di presentazioni. Include tutte le produzioni Original e gli show per la famiglia, senza dimenticare documentari e news. Qualche esempio? Cucine Da Incubo, 4 Hotel, Succession, Perry Mason, Christian e molto altro ancora. Ulteriori dettagli in merito alla nuova SUPER PROMO di Sky sono consultabili nella pagina dedicata.

