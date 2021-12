Super promozione per KeliCMS: sconto del 30%

Keliweb è un'azienda italiana con sede a Rende (CS) che offre servizi di web hosting completi ed economici. Tra le promozioni attualmente in corso spicca quella per KeliCMS, il piano migliore per aprire un sito con i CMS più popolari, tra cui WordPress, Joomla!, Drupal e PrestaShop. Fino al 2 gennaio 2022 è possibile risparmiare il 30% sul prezzo dell'abbonamento per il primo anno.

Hosting ottimizzato per CMS a 41,30 euro

Come tutti i piani di web hosting offerti da Keliweb, anche KeliCMS include un dominio gratuito per sempre (.it, .eu o .com) con gestione DNS e Redirect. Sono disponibili 20 GB di spazio su SSD, sottodomini illimitati, connettività Gigabit, database MariaDB illimitati, caselle di posta illimitate, certificato SSL gratuito, protocollo HTTP/2 e pannello di controllo cPanel multi-lingua.

La sicurezza viene garantita da firewall, anti-malware e anti-DDoS (SiteLock). Altri servizi avanzati sono antivirus e antispam per sito ed email, accesso SSH, cron jobs e supporto multiPHP. Oltre al backup automatico ogni 24 ore, l'utente può sfruttare la funzionalità Backup Plus per salvare un'istantanea del sito in un preciso momento (anche con crittografia). L'interfaccia semplificata consente di effettuare le operazioni in maniera rapida.

Inclusi nel prezzo ci sono altri due utili strumenti. Staging permette di avere una copia del sito per effettuare modifiche e aggiornamenti, senza toccare la versione online. Il tool di migrazione consente invece di trasferire il sito dal vecchio provider.

Grazie all'offerta valida fino al 2 gennaio 2022 è possibile sottoscrivere l'abbonamento per il primo anno a 41,30 euro + IVA (sconto del 30%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 15 giorni.