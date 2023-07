OPPO Enco Buds2, senti che sconto: -60% sugli auricolari

Grazie allo sconto del 60% rispetto al listino proposto in queste ore da Amazon, gli auricolari true wireless OPPO Enco Buds2 sono acquistabili a prezzo davvero stracciato: solo 19,99 euro per un dispositivo promosso da migliaia di recensioni positive con un voto medio pari a 4,4/5 stelle assegnato da chi ha già avuto modo di metterli alla prova. Sono pienamente compatibili con Android, iOS e con tutti i dispositivi dotati di Bluetooth (è supportata la versione 5.2).

-60% per gli auricolari wireless OPPO Enco Buds2

Tra i molti punti di forza integrati citiamo il sistema avanzato per la cancellazione del rumore, la presenza di un driver da 10 millimetri placcato in titanio e la certificazione IPX4 che li rende resistenti agli schizzi d’acqua e al sudore. Se vuoi saperne di più, trovi tutte le altre informazioni riportate nella scheda del prodotto. L’immagine qui sotto mostra invece il design delle cuffie in-ear e della loro custodia che assicura fino a 28 ore di ascolto con una sola ricarica.

In questo momento, Amazon offre la possibilità di acquistare OPPO Enco Buds2 al prezzo finale di soli 19,99 euro, come scritto in apertura approfittando di uno sconto del 60%, dunque a meno delle metà del prezzo di listino. La colorazione è quella visibile qui, totalmente bianca, mentre chi preferisce il nero li può trovare a 29,99 euro (-40%). Sottolineiamo infine che l’articolo è venduto e spedito dall’e-commerce.

Per gli abbonati Prime segnaliamo inoltre la disponibilità immediata degli auricolari true wireless con la consegna gratuita direttamente a domicilio. Tutti gli altri possono invece iniziare subito il mese di prova senza alcuna spesa, facendosi così trovare pronti anche all’appuntamento con il Prime Day che andrà in scena la prossima settimana, più precisamente nelle giornate di martedì 11 e mercoledì 12 luglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.