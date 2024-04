Superato l'ostacolo halving, Bitcoin continua a correre

L’appuntamento con l’halving di Bitcoin è andato in scena nei giorni scorsi, senza grandi conseguenze immediate sul prezzo della criptovaluta. Gli effetti del dimezzamento su questo fronte si vedranno più avanti. Se vuoi puntare sull’asset per costruire e/o diversificare il tuo portafoglio, puoi affidarti a eToro, contando su un partner certificato e dalla lunga esperienza nel settore.

È possibile affermare che la criptovaluta stia continuando a correre, prendendo in considerazione il trend registrato negli ultimi mesi. A fine gennaio si trovava al di sotto della soglia dei 40.000 dollari. Oggi staziona sopra i 65.000 dollari, non troppo lontano dal record storico fatto registrare a marzo. Riportiamo di seguito gli ultimi movimenti rilevati (trovi quelli delle altre monete virtuali su eToro) inerenti all’intero ambito, che continua ad attraversare un momento positivo.

Come sempre, le previsioni sul futuro di Bitcoin (e più in generale degli asset che poggiano sulle dinamiche della finanza decentralizzata) vanno valutate con attenzione, ogni decisione va ponderata. Ciò che si può invece affermare con certezza è che l’halving di Bitcoin non ha innescato quel crollo che qualcuno temeva, né la forte crescita sperata da una parte degli investitori. Dopotutto, l’obiettivo di lungo termine del dimezzamento è proprio quello di evitarne la svalutazione. Gli unici ad avvertire un cambiamento immediato sono coloro attivi sul fronte del mining, che hanno visto le ricompense tagliate a metà, tanto che molti stanno pensando di abbandonare le operazioni per puntare sull’ambito dell’intelligenza artificiale.

Sono già oltre 30 milioni, da più di 100 paesi, gli utenti che hanno scelto la piattaforma di eToro: puoi unirti a loro e iniziare subito a beneficiare dei tanti strumenti offerti. Tra questi c’è anche CopyTrader, che si occupa di copiare automaticamente le mosse degli investitori di successo. Scopri di più sulla pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.