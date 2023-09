Offerta INCREDIBILE, Acer Aspire 3 a soli 369€

L’Acer Asipr 3 è uno dei migliori prodotti dell’azienda per rapporto qualità-prezzo. Ora il portatile è in super offerta, acquistabile a soli 369€, grazie allo sconto attivo proprio in questi momenti su Amazon del 33%. Se approfitti di questa occasione, puoi risparmiare ben 180€ su un prodotto già noto per il suo prezzo di listino accattivante.

Acer Aspire 3, imperdibile a questo prezzo

Il portatile Acer ha un potente processore Intel Core i3 di 11a generazione, con display da 15,6″ FHD, scheda grafica Intel UHD, 8 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 12 GB e ben 256 GB di memoria SSD, ideale per svolgere qualsiasi attività.

Ovviamente Windows 11 è già presente sul portatile, con un menu Start ridisegnato, nuove possibilità di contatti e una grafica generale più minimal e pulita. Il segnale wireless è stabile e sicuro grazie al Wi-Fi 5, perfetto per qualsiasi operazione online, come videochiamate, visione di video e gaming leggero.

Il dispositivo è dotato di porte per ogni situazione. Infatti qualunque sia la periferica da collegare, l’Acer Aspire 3 avrà la porta necessaria, grazie alla sua ampi gamma composta da USB 3.2, USB 2.0 e HDMI.

A livello di costruzione, il computer portatile ha un display da 15,6″, ma nonostante le dimensioni riesce ad essere leggero e sottile, con un design elegante e professionale, progettato per offrire la massima mobilità e comodità, grazie anche alla batteria che regala un’autonomia fino a 9 ore di utilizzo.

Un portatile quindi perfetto per ogni esigenza, affidabile, con lunga autonomia ma soprattutto un display che permette di vedere qualsiasi contenuto in comodità. Con l’offerta attiva proprio in queste ore del 33%, l’Acer Aspire 3 diventa un best-buy senza alcun dubbio. All’imperdibile cifra di 369€ infatti, ti puoi portare a casa un prodotto completo, un tuttofare valido in qualsiasi ambito, elegante e con Windows 11 installato e già pronto all’utilizzo. Da aggiungere a tutti questi vantaggi c’è ovviamente la marca, Acer infatti è da sempre sinonimo di eleganza, professionalità, affidabilità e soprattutto convenienza.

