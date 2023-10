Smartwatch Garmin perfetto per sport e salute a soli 135€

Per tutti coloro che vogliono integrare la salute quotidiana con la tecnologia, l’offerta di oggi è irrinunciabile. Il Garmin Venu Sq è attualmente disponibile con un fantastico sconto del 32%, portando il prezzo a soli 135€. Questa offerta offre l’opportunità perfetta di possedere un qualitativo smartwatch che combina funzionalità avanzate per la salute e il fitness con un design elegante e moderno.

Garmin Veni Sq, il miglior compagno per lo sport

Il Garmin Venu Sq colpisce subito per il suo design squadrato, bello e moderno, offrendo una sensazione confortevole al polso, ideale per tutte le attività quotidiane. Il dispositivo è dotato di un display LCD a colori di alta qualità con una risoluzione di 240 x 240 pixel, che garantisce una leggibilità ottimale in tutte le condizioni di illuminazione. Il touchscreen Corning Gorilla Glass garantisce resistenza e durata.

Dalla misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue attraverso il sensore Pulse Ox, al monitoraggio del ciclo mestruale e del sonno, questo dispositivo fornisce una panoramica completa della tua salute. Per gli appassionati di fitness, ci sono più di 20 app sportive preinstallate, tra cui corsa, nuoto e yoga.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo smartwatch è la lunga durata della batteria, fino a 6 giorni in modalità smartwatch, che consente un utilizzo prolungato senza preoccupazioni. Le funzionalità intelligenti includono la ricezione di notifiche di chiamate, SMS ed appuntamenti direttamente al polso.

Se volete migliorare il vostro stile di vita, questo è il momento giusto. Grazie allo sconto del 32% attivo ancora per poco su Amazon, il Garmin Venu Sq è acquistabile a soli 135€. Un super prezzo viste le caratteristiche tecniche del dispositivo, tra cui l’eccellente qualità costruttiva e la batteria dalla lunga durata.

