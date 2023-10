Controller XBox al SUPER prezzo di 47,99€

Il controller wireless Microsoft per Xbox, rinomato per la sua qualità e l’esperienza di gioco ottimale che offre, è ora disponibile al super prezzo di soli 47,99€ grazie ad uno sconto del 20% attivo proprio ora su Amazon. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi, che desiderano avere tra le proprie mani un controller di qualità, duraturo e con ottimi materiali.

Microsoft Controller Wireless, design minimale ed ergonomico

Il controller wireless di Microsoft per Xbox beneficia di un design ergonomico che garantisce un comfort senza pari anche durante le sessioni di gioco più lunghe. I pulsanti sono posizionati in modo perfetto per facilitare i giocatori, le levette come sappiamo hanno la loro peculiare posizione e il grip del materiale permette di utilizzare il controller anche per lunghe sessioni.

La connettività wireless del controller consente ai giocatori di muoversi liberamente senza limitazioni di cavi, garantendo così la possibilità di giocare senza cavi, con completa libertà di movimento entro 9 metri dalla console. Inoltre, il controller è compatibile non solo con le console Xbox ma anche con i PC Windows, permettendo così di essere usufruito anche dai PC Gamer, che non utilizzano delle console.

I controller Microsoft, grazie alla loro qualità, forniscono risposte rapide e precise ai comandi grazie a pulsanti reattivi. Inoltre, con l’app Accessori Xbox presente nello store di Windows, i giocatori possono personalizzare i pulsanti del controller in base alle proprie preferenze, creando profili personalizzati che si adattano al loro stile di gioco e soprattutto ai diversi giochi.

Con uno sconto del 20%, portarsi a casa il Microsoft Wireless Controller per Xbox a soli 47,99€ è un’offerta che non puoi rifiutare. Un dispositivo che unisce design, comodità, qualità ma soprattutto un ottima affidabilità, essendo Microsoft un colosso in diversi settori. Con il 20% di sconto, puoi acquistare quindi il controller con il miglior rapporto qualità-prezzo.

