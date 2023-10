Offerta SUPER: Motorola Moto Edge 30 Fusion a metà prezzo

Quella di oggi è l’occasione da non perdere: il Motorola moto edge 30 Fusion è ora disponibile a soli 385,05€, grazie ad un incredibile sconto del 43%! Un device che combina estetica e prestazioni eccezionali, il tutto ad un prezzo estremamente basso.

Motorola moto edge 30 Fusion, potenza e qualità

Il Motorola moto edge 30 Fusion ha sotto il cofano il processore Qualcomm Snapdragon 888+ 5G, con prestazioni elevate, garantendo un’esperienza utente fluida e reattiva, ideale per gaming, streaming e multitasking. Il design, poi, è estremamente elegante grazie al display AMOLED da 6.7 pollici, che promette una resa cromatica vivace e un’eccellente esperienza di visione.

La fotocamera principale con 3 sensori da 50 MP assicura scatti nitidi e dettagliati, mentre le opzioni di modalità notturna e le altre funzionalità avanzate trasformano tutte le foto in ottimi scatti. La connettività 5G ultraveloce permette di scaricare film o serie tv in pochi secondi e permette anche di giocare al massimo delle prestazioni di rete, senza lag o ritardi in riposta. Questo è possibile anche grazie agli 8 GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna, che permettono di scaricare qualsiasi contenuto di grandi dimensioni.

Con una batteria da 4400mAh, il Motorola moto edge 30 Fusion assicura fino a due giorni di utilizzo con una sola carica. Inoltre, la presenza di Android 12 garantisce un’interfaccia utente intuitiva, massimizzando la produttività ed il divertimento, con aggiornamenti sicuri e costanti che mantengono il dispositivo sempre al passo con i tempi.

In un mercato sempre più saturo, il Motorola moto edge 30 al prezzo di 385,05€ è un’offerta imperdibile. Grazie allo sconto attivo ancora per poco su Amazon del 43%, ti puoi portare a casa lo smartphone con caratteristiche da top di gamma a quasi la metà del prezzo, risparmiando quasi 300€, il costo di un altro smartphone.

