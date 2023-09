Nothing Phone (2), SUPER offerta per il modello 12GB+256GB

Molti sono gli smartphone che ogni anno vengono rilasciati dalle aziende, ma in pochi si riescono a distinguere dalla massa. Oggi uno degli smartphone che più ha fatto parlare di sé è in grande sconto su Amazon. Infatti, con un risparmio di quasi 100€ ed uno sconto del 12%, il Nothing Phone (2) con 12GB + 256GB è acquistabile a soli 643,09€.

Nothing Phone (2), unico nel suo genere

Lo smartphone arriva con la sua versione di Android Nothing OS 2.0, una nuova identità visiva. Quasi tutti gli elementi sono personalizzati dall’azienda e in perfetta armonia con la linea di design del prodotto, partendo dai widget, icone, impostazioni, cartelle e tanto altro.

Il pezzo forte di questo smartphone è ovviamente il nuovo Glyph presente sul retro. Ora infatti con il nuovo modello si possono assegnare diverse sequenze di luci e suoni per ogni tipo di contatto e notifica. Inoltre si possono utilizzare le luci posteriori per tenere traccia dei progressi o creare suonerie personalizzate. Il comparto fotografico è dotato di un nuovo sensore anteriore da 32 MP per ritratti perfetti. Mentre sul posteriore è presente una doppia fotocamera, con il sensore principale da 50MP + ultra-wide da 50 MP.

Il display è uno dei punti forti dello smartphone, essendo un OLED da 6,7″ con una luminosità massima di 1600 nit e Gorilla Glass 5 fronte e retro. Inoltre, grazie alla tecnologia LTPO, il Phone (2) è in grado di adattare la frequenza di aggiornamento a 120 Hz per preservare l’energia.

Infine, a supporto di tutte queste funzioni c’è la batteria da ben 4.700 mAh, con una super ricarica da soli 55 minuti per il 100%. La durata dichiarata è di circa 22,5 ore ed è compatibile con la ricarica wireless da 15W. Inoltre, lo smartphone funge anche da caricabatterie wireless da 5W per accessori come le Ear (2).

Oltre quindi all’aspetto singolare ed unico, il Nothing Phone (2) ha anche delle caratteristiche da top di gamma, ed ora la versione da 12GB + 256GB è acquistabile su Amazon a soli 643€ grazie allo sconto del 12%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.