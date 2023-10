OnePlus 10T 5G, top di gamma in SUPER sconto del 34%

Tra i tanti smartphone lanciati dagli ultimi anni da OnePlus, il OnePlus 10T 5G è uno dei migliori per caratteristiche tecniche. Ora è disponibile all’incredibile prezzo di soli 539€ grazie al super sconto del 34% attivo proprio in queste ore su Amazon. L’occasione perfetta per chi cerca uno smartphone con caratteristiche top di gamma senza dover spendere il prezzo medio per dispositivi del genere.

OnePlus 10T 5G, design e potenza.

Lo smartphone si distingue per il suo design lussuoso e minimale, che lo rende facile da trasportare nonostante le grandi dimensioni. Il display da 6,62 pollici con risoluzione eccellente offre immagini nitide e colori vivaci, rendendo lo smartphone una vera e propria eccellenza lato visivo.

Dotato di processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e 16 GB di RAM, il dispositivo garantisce prestazioni elevate e stabili, aiutandoti a gestire facilmente il multitasking e le applicazioni impegnative. La memoria interna da 256 GB offre un’enormità di spazio, per archiviare qualsiasi tipo di contenuto e perfetto anche per divertirsi con giochi di grandi dimensioni.

La batteria da 5.000 mAh dello smartphone garantisce una lunga durata, permettendo di utilizzare lo smartphone senza doversi preoccupare della ricarica, e garantendo anche delle lunghe sessioni di gaming. Inoltre, con il sistema operativo OxygenOS basato su Android, si avrà reattività e fluidità in qualsiasi azione.

Con uno sconto del 34% quindi, acquistare OnePlus 10T 5G a soli 539€ è un affare da non perdere. Uno smartphone che unisce prestazioni, stile e batteria duratura, ora ad un prezzo ancora più accessibile. Grazie al processore di ultima generazione, al bellissimo display, ai ben 16 GB di RAM e ben 256 di memoria, questo modello è infatti perfetto per qualsiasi utilizzo, dal gaming intenso alla visione di film e serie tv, passando anche per l’utilizzo come camera-phone, avendo degli ottimi sensori fotografici.

