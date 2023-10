SUPER sconto attivo ora per il Samsung Galaxy A54 5G

Tra i tanti smartphone disponibili oggi sul mercato, il Samsung Galaxy A54 5G è ora disponibile ad un prezzo speciale di soli 339,50€ grazie ad uno speciale sconto del 30%. Un’occasione da non perdere per chi vuole unire velocità di connessione 5G, fotocamere di alta qualità e design elegante.

Samsung Galaxy A54 5G, design elegante e 128GB di memoria

Il Samsung Galaxy A54 5G si distingue per il suo design sottile e minimale, disponibile nella colorazione “Awesome Graphite”. Il display Super AMOLED da 6,5 ​​pollici offre una qualità delle immagini eccezionale, offrendo così una super esperienza di visione di contenuti, da film, video a serie tv.

Dotato di un processore a 8 core e 8 GB di RAM, Galaxy A54 5G garantisce prestazioni fluide e una risposta rapida in tutte le situazioni. 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD, offrono spazio sufficiente per app, foto e video. La tripla camera posteriore con sensore principale da 50 MP consente di scattare foto dettagliate e video in alta risoluzione, mentre la fotocamera frontale da ben 32 MP è ideale per selfie e videochiamate di qualità.

Il Galaxy A54 5G supporta la connettività 5G, permettendo all’utente di navigare ovunque con il massimo segnale. A supporto di tutto ciò è presente una batteria da 5000 mAh, che garantisce un utilizzo a lungo termine, senza doversi continuamente preoccupare di ricaricare lo smartphone. Inoltre, la funzione di ricarica rapida consente di tornare velocemente operativo quando la batteria è scarica.

Con uno sconto del 30%, acquistare il Samsung Galaxy A54 5G 128 GB a soli 339,50€ è un’offerta da non perdere. Un dispositivo che offre un’esperienza d’uso di alta qualità, connettività velocissima ed ottime fotocamere, ora ad un prezzo da vero e proprio best-buy. Approfitta ora dell’offerta e risparmia più di 130€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.