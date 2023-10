Tablet Samsung perfetto per studio e svago, a meno di 200€

Il tablet Samsung Galaxy Tab A8, uno dei modelli più convenienti dell’azienda, è ora disponibile ad un super prezzo di soli 199€, con uno straordinario sconto del 38%. Una grande opportunità per chi cerca un dispositivo con un ottimo display, una batteria duratura ma soprattutto un prezzo veramente accessibile.

Samsung Galaxy Tab A8, ottimo per qualsiasi compito

Il tablet Samsung Galaxy Tab A8 si distingue per il suo design sottile ed elegante, con bordi simmetrici. Il display da 10,5 pollici con una risoluzione brillante offre immagini chiare e colori intensi, permettendo così una super esperienza per chi utilizza il dispositivo soprattutto per contenuti multimediali.

Alimentato da un processore octa-core e 4 GB di RAM, il tablet offre prestazioni stabili e affidabili, gestendo con facilità il multitasking e le applicazioni più impegnative. La memoria interna da 64GB, espandibile fino a 1TB con una scheda microSD, offre ampio spazio per archiviare qualsiasi contenuto scaricabile, da film a giochi di importanti dimensioni.

La batteria da 7.040 mAh del tablet garantisce un utilizzo a lungo termine, permettendoti di utilizzare il dispositivo tutto il giorno senza doverlo ricaricare. In più, con il sistema operativo Android e Samsung TV Plus, avrai contenuti TV gratuiti e istantanei sempre ed ovunque, come documentari, serie tv, film, sport e molto altro.

Con un mega sconto del 38%, portarsi a casa un Tablet Samsung Galaxy Tab A8 a soli 199€ è un’occasione da non perdere. Un tablet che unisce infatti prestazioni, qualità costruttiva, un bellissimo display, una batteria duratura ma soprattutto un prezzo fuori fascia. Infatti, è molto difficile trovare un tablet con specifiche migliori o simili in questa fascia di prezzo, soprattutto se si fa caso anche al marchio, con Samsung che primeggia nei mercati, essendo l’azienda numero uno al mondo per produzione di tablet android.

