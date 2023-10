Tablet Samsung ideale per studio e lavoro a soli 204€

Tra i tanti tablet in commercio, il Samsung Galaxy Tab A8, uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo, è ora disponibile a soli 204€, grazie ad uno straordinario sconto del 34%. Una grandissima occasione per portarsi a casa un ottimo Tablet di alta qualità, con ben 128G GB di memoria.

Samsung Galaxy Tab A8, super affare a questo prezzo

Il dispositivo ha un design sottile e leggero, che lo rende il compagno perfetto per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento. Il display da 10,5 pollici ha colori brillanti e vivaci. La risoluzione di 1920 x 1200 pixel garantisce immagini nitide e dettagliate in ogni scena. A supporto di tutto ciò c’è Android 11, che permette di navigare in completa tranquillità, con un’ottima gestione della batteria e della RAM.

Dotato di un processore octa-core e 4 GB di RAM, il Galaxy Tab A8 garantisce prestazioni fluide e affidabili, consentendoti di gestire il multitasking e le applicazioni impegnative senza problemi. Con 128GB di memoria interna, dispone di tutto lo spazio di archiviazione necessario per scaricare qualsiasi serie tv, app, film o gioco dalla grande dimensione.

La batteria da 7.040 mAh del Samsung Galaxy Tab A8 garantisce un lungo periodo di utilizzo, aiutandoti a lavorare, divertirti e navigare sul Web tutto il giorno senza preoccupazioni. Inoltre, con la funzione Multi Window, si possono facilmente eseguire due applicazioni contemporaneamente, aumentando così la tua produttività.

Con uno sconto del 34%, acquistare il Samsung Galaxy Tab A8 a soli 204€ è quindi un affare da non perdere. Un tablet che offre prestazioni affidabili, un display luminoso ed una batteria duratura, ora ad un prezzo ancora più conveniente. Con un risparmio di più di 100€ infatti, è difficile chiedere di meglio, pensando soprattutto al marchio che c’è dietro e quindi all’affidabilità e cura al dettaglio che Samsung mette in ogni suo prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.