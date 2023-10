La Samsung Smart TV che cercavi a soli 399€

Oramai possedere una Smart TV di alta qualità è quasi necessario per godere appieno di tutti i contenuti multimediali che ogni giorno ci vengono proposti dalle infinite piattaforme di streaming. La TV SAMSUNG Crystal UHD 4K, disponibile su Amazon al prezzo ridotto di 399€, è un’ottima scelta da non farsi scappare. Con uno sconto del 22%, ora è il momento perfetto per cambiare la propria vecchia TV e fare il salto di qualità.

Samsung Smart TV 4K, qualità eccezionale

La TV Samsung Crystal UHD ha alta tecnologica al suo interno. Con uno schermo da 55 pollici e una risoluzione 4K, offre immagini nitide e colori vivaci, trasformando la visione di film e serie TV in un’esperienza coinvolgente. Il design professionale e moderno si fonde perfettamente con qualsiasi ambiente.

Dal punto di vista tecnico questa Smart TV Samsung non delude in nessun ambito. La tecnologia Crystal Display garantisce colori realistici e immagini dettagliate, mentre il processore Crystal 4K converte i contenuti di qualità inferiore in una risoluzione 4K migliorata. Inoltre, grazie alle funzionalità intelligenti, l’accesso a streaming, giochi e app è più semplice e veloce che mai.

Inoltre, la connettività wireless e la compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant rendono l’interazione con la TV fluida e super veloce. A livello acustico, l’audio Dolby Digital Plus trasforma la stanza in una sala cinematografica, offrendo un suono chiaro e potente. In più, grazie al sistema di gestione dei cavi, sarà facilissimo dire addio al groviglio di cavi che quasi ogni TV si porta dietro.

Con un prezzo imbattibile di 399€ su Amazon, grazie allo sconto del 22%, la Samsung TV Crystal UHD 4K è un’occasione più unica che rara, ed oggi è il momento giusto per fare quell’upgrade e godere di una Smart TV di alta qualità, con moltissime funzioni ed un comparto audio da invidiare.

