Smartphone Motorola con 108MP e 5000 mAH a soli 174,99€

Il Motorola moto g72, noto per le sue grandi prestazioni e il bellissimo display, è ora disponibile ad un super prezzo di soli 174,99€ grazie ad uno sconto attivo ancora per poco su Amazon. Una ghiotta occasione per portarsi a casa uno smartphone con ottime caratteristiche in tutti i fronti ad un prezzo estremamente basso.

Motorola moto g72, tanta qualità a poco prezzo

Il Motorola Moto G72 ha un classico design minimale, con un corpo sottile e dei bordi estremamente ridotti. Il display Max Vision FHD+ da 6,5 ​​pollici offre una qualità delle immagini eccezionale, con colori vivaci e dettagli nitidi, garantendo anche delle ottime prestazioni lato gaming grazie all’elevata frequenza di aggiornamento.

Dotato di processore Helio G99 MediaTek e 8 GB di RAM, il moto g72 garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni situazione. La fotocamera dispone di un sensore principale da 108 MP, perfetta per scattare foto di altissima qualità, mentre la memoria interna da 128 GB è più che sufficiente per qualsiasi bisogno dell’utente.

Lo smartphone è dotato di una batteria da ben 5.000 mAh che garantisce una lunga durata, supportando l’uso quotidiano senza ricariche frequenti. Il dispositivo supporta la connettività 4G, consentendoti di navigare ad ottime frequenze grazie ai numerosi ripetitori.

Con questa offerta attiva ancora per poco su Amazon, acquistare il Motorola moto g72 a soli 174,99€ è un affare da non perdere. Un dispositivo che offre un’esperienza utente di alta qualità, fotocamere eccellenti e prestazioni affidabili, ora ad un prezzo ridicolamente basso. Con infatti 128GB di memoria, un display con quella frequenza di aggiornamento, una batteria cosi capiente e soprattutto un sensore primario fotografico da ben 108 MP, è praticamente impossibile trovare di meglio a minor prezzo, soprattutto se si pensa anche all’affidabilità e cura al dettaglio che Motorola mette in ogni suo prodotto.

