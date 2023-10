Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ad un SUPER prezzo di 220,95€

Tra i tanti smartphone prodotti dall’azienda cinese Xiaomi, il modello in offerta oggi è un’occasione da prendere al volo. Lo Xiaomi Redmi Note 12 PRO 5G infatti, grazie allo sconto attivo su Amazon, può essere acquistato a soli 220,95€. Uno smartphone che combina prezzo e prestazioni nella migliore maniera possibile.

Lo Xiaomi Redmi Note 12 PRO 5G si presenta con un design elegante e moderno, con un corpo in alluminio che garantisce durata ed una presa confortevole. Il display da 6.6 pollici offre una risoluzione Full HD+, garantendo immagini chiare e colori vivaci. Una frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce una fluidità sicuramente superiore a molti smartphone con prezzo simile, rendendo ogni scorrimento e transizione molto piacevole.

Internamente, questo dispositivo offre un processore MediaTek potente e veloce, in grado di gestire senza problemi anche le app e i giochi più impegnativi. Con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna poi, si ha a disposizione tutto lo spazio per qualsiasi contenuto pesante. La connettività 5G garantisce velocità di navigazione e download molto rapidi. A supporto di tutto ciò è presente una batteria da 5.000 mAh, che garantisce una lunga durata della batteria e supporta anche la ricarica rapida per ridurre al minimo i tempi di attesa.

La fotocamera è un altro punto di forza di questo smartphone di casa Xiaomi. Con un sistema tripla-camera guidato da un sensore primario da 50 megapixel, questo smartphone cattura immagini e video dettagliati in alta risoluzione. La modalità notturna e l’intelligenza artificiale ottimizzano le tue foto in ogni condizione di illuminazione, mentre la fotocamera frontale da 16 megapixel è perfetta per selfie e videochiamate saltuarie.

Dando uno sguardo generale al mercato quindi, quest’offerta è un’occasione imperdibile. Grazie ad uno sconto ancora attivo su Amazon infatti, è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G a soli 220,95€, un prezzo estremamente basso per le caratteristiche del dispositivo.

