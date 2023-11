Google Pixel Buds A in SUPER offerta del 28% a soli 79€

Tra le tante offerte del Black Friday, questa è i veri amanti della musica e della tecnologia. I Google Pixel Buds A sono ora disponibili con un enrome del 28% a soli 79€. Un’occasione unica per portare a casa prodotti di altissima qualità ad un prezzo davvero competitivo.

I Google Pixel Buds A presentano un design innovativo e funzionale. Leggeri e confortevoli, si adattano perfettamente alle orecchie, garantendo un’esperienza di vestibilità confortevole anche per lunghi periodi di tempo. La qualità del suono è ottima, con bassi profondi e acuti chiari che mettono in risalto ogni dettaglio musicale.

Queste cuffie non sono solo accessori per l’ascolto, sono veri e propri assistenti personali. Grazie al collegamento con l’Assistente Google infatti, è possibile fare qualsiasi azione, da chiamare una persona e mandare un messaggio su Whatsapp, utilizzando solo la voce. Inoltre, la tecnologia di riduzione passiva del rumore garantisce che l’ambiente esterno non interferisca con la tua esperienza di ascolto, permettendoti di immergerti completamente nella musica.

Un altro punto di forza dei Pixel Buds A è la connettività. Sono molto versatili perché si connettono in modo rapido ed affidabile ai dispositivi Android e iOS. In più, con una batteria che garantisce fino a 5 ore di riproduzione continua, o fino a 24 ore con la custodia di ricarica, i Pixel Buds A sono perfetti per chi è sempre in movimento.

Approfitta dell’offerta del Black Friday e portati a casa i Google Pixel Buds A con il 28% di sconto, a soli 79€. Ottieni un prodotto all’avanguardia ad un prezzo conveniente. Goditi un’esperienza di ascolto di alta qualità ricca di funzionalità intelligenti e design confortevole. I Google Pixel Buds A sono infatti la scelta perfetta per chi cerca il migliore equilibrio tra tecnologia, comfort e qualità del suono. Ovviamente, sono la soluzione numero uno per tutti i possessori di smartphone Pixel.

