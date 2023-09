SUPER offerta, a soli 309€ il top di gamma OnePlus 8T

Proprio ora su Amazon, tra i tanti smartphone disponibili, è presente OnePlus 8T 8GB+128GB con un incredibile sconto del 48%, acquistabile a 309€. A quasi la metà del prezzo, ti puoi infatti portare a casa uno smartphone super performante, eccellente in tutti i settori.

OnePlus 8T, un tuttofare che eccelle in tutto

Lo smartphone di casa OnePlus si presenta con una dimensione dello schermo di 6,55 pollici FHD, con ben 120 Hz di frequenza d’aggiornamento e risoluzione 2400 x 1080. Inoltre, per avere una maggiore resa della qualità, il display è a ben 400 ppi di definizione.

Sotto al cofano, lo smartphone nasconde un potentissimo processore Snapdragon 865, con 8 GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna. La cpu di punta di Qualcomm stabilisce nuovi standard prestazionali fornendo grandi velocità per ogni attività, soprattutto lato gaming dove questo smartphone non conosce limiti.

A far funzionare tutto ciò c’è OxygenOS 11, il sistema operativo personalizzato di OnePlus che migliora ad ogni versione. Creato insieme alla community, questa versione di Android rimane fluida per ogni circostanza, con funzioni create appositamente per gli utenti.

Il dispositivo è dotato ovviamente di una porta USB C 3.1, con supporto auricolari standard e doppio slot per nano-SIM. Nel contenuto della confezione è presente un adattatore di alimentazione Warp Charge da 65W, cavo da Tipo C a Tipo C, adesivi ed espulsore del vassoio SIM.

Per fare finalmente il salto di qualità ed avere uno smartphone performante in ogni ambito, con ottimo processore, batteria e soprattutto con un display favoloso, la ghiotta offerta attiva proprio ora su Amazon è da prendere al volo. Il OnePlus 8T 8GB+128GB è infatti scontato del 48%, acquistabile a soli 309€, risparmiando così quasi 200€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.