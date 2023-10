Auricolari Bluetooth OPPO in offerta a metà prezzo

Questa incredibile offerta ti permetterà finalmente di avere dei dispositivi audio di altissima qualità. spendendo pochissimo. Gli auricolari OPPO Enco Buds2 sono infatti in super offerta su Amazon. Grazie allo sconto del 50% attivo ancora per poco, puoi portati a casa gli auricolari al super prezzo di soli 24,99€.

OPPO Enco Buds2, a metà prezzo sono imperdibili

Gli auricolari rappresentano la perfetta combinazione tra qualità del suono e comfort. Con driver da 8 mm, sono in grado di fornire bassi profondi ed un suono cristallino. La tecnologia di cancellazione del rumore consente inoltre di immergersi nella propria musica preferita o nelle chiamate importanti senza distrazioni esterne. Il design ergonomico garantisce anche un comfort duraturo, permettendo così lunghe sessioni di ascolto senza alcun fastidio.

In termini di connettività, questi auricolari sono all’avanguardia, fornendo una connessione Bluetooth 5.2 stabile e veloce con il proprio smartphone. La durata della batteria è uno dei maggiori punti di forza. Grazie infatti a 40mAh per auricolare e ben 460mAh per la custodia, sono garantite circa 24 ore di riproduzione musicale. Inoltre, con la funzione di ricarica rapida, puoi ottenere fino a 8 ore di riproduzione dopo soli 15 minuti di ricarica.

Infine, questi auricolari sono dotati anche di controlli touch intuitivi che ti aiutano a gestire facilmente la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate o accedere all’assistente vocale del tuo smartphone. La loro classificazione IPx4 li rende molto impermeabili, ideali così anche per un utilizzo sportivo, anche sotto condizioni atmosferiche avverse.

Per avere quindi finalmente un’esperienza audio di alto livello, con bassi profondi ed alti ideali, quest’offerta fa proprio al caso tuo. Solo per poco tempo infatti, grazie allo sconto del ben 50% attivo su Amazon, puoi portati a casa gli auricolari di alta qualità OPPO Enco Buds2 a soli 24,99€. Una super offerta che abbassa estremamente il prezzo di esattamente la metà.

