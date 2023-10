Smartphone Samsung con batteria infinita a soli 108,89€

In un mercato di smartphone sempre più competitivo, trovare un dispositivo che combini alla perfezione prezzo e qualità non è affatto facile. Oggi però, con l’offerta attiva su Amazon, l’occasione è imperdibile. Grazie allo sconto del 39%, è possibile acquistare il Samsung Galaxy A04s a soli 108,89€, un super prezzo per le specifiche del dispositivo.

Il Samsung Galaxy A04s è un dispositivo che soddisfa molteplici esigenze. Alimentato da un processore Quad-Core da 1,5 GHz, garantisce una risposta rapida e fluida per tutte le attività quotidiane. 32 GB di memoria interna, espandibile fino a 512 GB tramite scheda microSD, sono perfetti per qualsiasi utilizzo medio, tra foto, app e video. A supporto di ciò ci sono 3 GB di RAM che permettono un’esperienza fluida e moderna.

Il design del Galaxy A04s è elegante e molto portatile, nonostante il display Infinity-V da 6,5 ​​pollici che offre angoli di visione nitidi e chiari. La batteria da 5000 mAh garantisce un utilizzo duraturo, permettendoti di utilizzare lo smartphone per tutta la giornata senza preoccupazioni. A livello di fotocamere, il dispositivo è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale di ben 50MP, che consente di catturare con chiarezza qualsiasi momento.

Il sistema operativo Android con Samsung One UI rende l’utilizzo del Galaxy A04 intuitivo e divertente. Funzionalità come il riconoscimento facciale per sbloccare i dispositivi aggiungono comodità e sicurezza. Inoltre, la connettività 4G LTE garantisce una comunicazione veloce, mentre la presenza di una porta USB Type-C facilita la ricarica e il trasferimento dei dati.

Un’offerta del genere quindi è una di quelle da non farsi scappare assolutamente. Grazie infatti allo sconto attivo ancora per poco su Amazon del 39%, il Samsung Galaxy A04s è acquistabile a soli 108,89€, una super offerta che si traduce anche come prezzo più basso di sempre su Amazon.

