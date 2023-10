Samsung Galaxy A23 5G in SUPER sconto del 43%

Il Samsung Galaxy A23 5G, dispositivo che si distingue per prestazioni e convenienza, è ora disponibile ad un prezzo speciale di soli 198€, grazie ad un super sconto del 43% attivo proprio ora su Amazon. Un’occasione da non perdere se vuoi cambiare il tuo smartphone con un nuovo modello dal design accattivante e funzionalità avanzate spendendo pochissimo.

Samsung Galaxy A23 5G, design elegante con super display

Il Galaxy A23 5G ha un design moderno ed elegante, disponibile in offerta nella colorazione “Awesome Black”. Il display Infinity-U da 6,6 pollici con tecnologia Super AMOLED assicura immagini nitide e colori vividi, rendendo ogni foto, video e gioco un vero piacere per gli occhi.

Sotto il cofano, lo smartphone nasconde un processore octa-core, supportato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD, garantendo versatilità e capacità di risposta in ogni situazione. Il comparto fotografico è formato da 4 sensori, con il principale da 50MP che permette di catturare momenti ideali in ogni condizione di illuminazione, mentre la batteria da 5000 mAh garantisce un utilizzo a lungo termine.

Il Galaxy A23 non scende a compromessi sulla connettività, offrendo supporto 5G per garantire velocità di navigazione e download ovunque. Il sistema operativo Android e l’interfaccia One UI offrono un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile, mentre funzionalità come il riconoscimento facciale e i sensori di impronte digitali non sono scontati su questa fascia di prezzo.

Con un risparmio del 43%, acquistare il Samsung Galaxy A23 5G a soli 198€ è un affare da non perdere. Un dispositivo che offre un’esperienza d’uso di alta qualità, connettività velocissima e fotocamere di prim’ordine, ora ad un prezzo ancora più accessibile. A soli 198€ infatti, è molto difficile trovare uno smartphone con queste caratteristiche, con l’affidabilità del marchio Samsung e con i continui aggiornamenti.

