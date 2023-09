Smartphone Samsung TUTTOFARE a 203€? Ecco come

Proprio ora in super offerta su Amazon, c’è il Samsung Galaxy A23 5G, un dispositivo perfetto per chi cerca uno smartphone tuttofare spendendo il budget minimo richiesto nel mercato. Grazie infatti allo sconto del 42%, il Galaxy A23 5G è acquistabile a soli 203,50€, invece dei ben 349,90€ di listino.

Samsung Galaxy A23 5G, perfetto a questo prezzo

Il Galaxy A23 5G di Samsung ha un ottimo display Infinity-V PLS LCD da ben 6,6 pollici, una tecnologia dei telefoni Galaxy che permette di avere contenuti ben definiti con colori brillanti.

Il design del prodotto è simile a molti prodotti Samsung, quindi minimalista ed elegante, con un sistema Quad Camera e sensore principale da 50 MP perfettamente integrati nel retro del dispositivo, per avere un’esperienza di utilizzo senza interruzioni. Per avere poi un maggiore angolo di visione, lo smartphone ha anche un sensore Ultra Wide da 5 MP e una Macro Camera da 2 MP.

Sotto il cofano è presente un processore Octa-core con supporto fino a 4 GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna, espandibili fino a 1TB con l’utilizzo di una scheda microSD.

A mantenere in vita il dispositivo ci pensa un’enorme batteria da ben 5000 mAh, che permette in queste tipologie di smartphone di andare anche oltre l’utilizzo nella semplice giornata lavorativa. Integrato direttamente nell’hardware è presente infine Samsung Knox, che protegge il dispositivo nel momento dell’accensione, offrendo sicurezza a più livelli e privacy per le proprie informazioni più sensibili.

Se stai cercando uno smartphone adatto a ogni situazione, affidabile e soprattutto ad un prezzo stracciato, questo Samsung Galaxy A23 5G è perfetto, grazie alla super offerta proposta da Amazon in queste ore, cioè il minor prezzo mai visto su Amazon, che lo vede scontato del 42%, a soli 203,50€, invece del solito prezzo di 349,9€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.