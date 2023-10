Smartphone TOP di gamma Xiaomi in MEGA sconto del 61%

Tra i tanti smartphone lanciati da Xiaomi negli ultimi anni, lo Xiaomi 12 5G è uno dei dispositivi più interessanti. Oggi è presente un’occasione unica: lo Xiaomi 12 5G è ora disponibile all’incredibile prezzo di 355€, grazie ad uno sconto del 61% attivo ancora per poco su eBay.

Lo smartphone Xiaomi ha un design elegante e moderno ed il suo corpo è realizzato in vetro ed acciaio inossidabile. Lo schermo AMOLED da 6,28 pollici offre colori vivaci e chiarezza cristallina, garantendo una visione ottimale da ogni angolazione. Inoltre grazie ad una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ogni immagine e video vengono riprodotti ad altissima qualità.

Sotto il cofano, questo dispositivo ha un potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Queste specifiche consentono una navigazione fluida ed una velocità di risposta impressionante in qualsiasi situazione, rendendo lo smartphone un dispositivo affidabile per tutte le tue esigenze quotidiane. Inoltre, la batteria da 4500 mAh garantisce una lunga durata, senza doversi preoccupare di ricaricare numerose volte lo smartphone.

Anche per quanto riguarda la fotografia lo Xiaomi 12 non delude. Grazie al triplo sistema di fotocamere posteriori da 50 MP, 13 MP e 8 MP, cattura foto e video dettagliati in alta definizione. La fotocamera frontale da 20 megapixel è perfetta per scattare selfie nitidi e fare videochiamate di qualità. Ciò è possibile anche grazie alla connessione 5G che garantisce un’incredibile velocità di download e upload, rendendo questo smartphone il compagno perfetto per chi vuole rimanere sempre connesso in qualsiasi località.

In conclusione, lo Xiaomi 12 5G è un’ottima scelta per chi desidera un dispositivo potente ed efficiente, ad un super prezzo. Grazie infatti allo sconto attivo ancora per poco su eBay del 61%, puoi portati a casa lo Xiaomi 12 5G a soli 355€.