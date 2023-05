SupportHost, l’hosting condiviso che puoi provare per 14 giorni

È importante riconoscere che non tutti i provider hosting sono uguali nel loro livello di impegno.

Ci sono alcuni fornitori che possono impegnarsi nella pratica non etica della vendita eccessiva, vendendo più account di quanti un server possa gestire, rendendo così discutibili i vantaggi di quello condiviso.

SupportHost è un provider che riconosce e risolve questo problema implementando un limite al numero di account per server.

Inoltre, assicura che ogni sito Web abbia accesso a tutte le risorse hardware necessarie per operare al massimo delle prestazioni e ottenere risultati ottimali.

SupportHost: perché optare per questo hosting condiviso?

SupportHost presenta numerosi vantaggi ai suoi utenti. In primo luogo, fornisce l’accesso al pannello di controllo cPanel, noto per la sua interfaccia user-friendly.

Inoltre, fornisce diverse risorse gratuitamente, come la registrazione del dominio, il trasferimento di siti Web (per coloro che passano da un provider all’altro) e la certificazione SSL.

Altre caratteristiche includono una garanzia di uptime del 99,9%, uno strumento di staging, inode illimitati, account e-mail, traffico mensile illimitato e un database mySQL illimitato, tra gli altri.

Anche la sicurezza e l’affidabilità sono fondamentali per SupportHost, come dimostra l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia come Imunify360 e ClamAV per salvaguardare ogni sito Web sulla loro piattaforma.

SupportHost è fornisce eccezionali prestazioni di hosting condiviso, grazie ai suoi server di fascia alta che non vengono mai sovraccaricati.

I server sono dotati della potente CPU AMD Ryzen 9 3900 12-Core, 128 GB di RAM e dischi SSD NVMe per garantire le migliori prestazioni possibili.

La protezione dagli attacchi BruteForce utilizza regole di priorità per migliorare ulteriormente la sicurezza.

Inoltre, fornisce strumenti professionali come Jetpack, che crea backup automatici che conservano gli ultimi 30 giorni di dati e consente un facile ripristino del sito web.

Puoi usufruire di un periodo di prova gratuito di 14 giorni senza impegno. Se decidi che è adatto ai tuoi scopi, puoi scegliere uno dei quattro piani disponibili.

L’opzione più conveniente è di 34 euro all’anno, con il piano più venduto al prezzo di 59 euro. Ci sono anche due piani più costosi, che offrono maggiori risorse, al prezzo rispettivamente di 89 e 149 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.