Supporto laptop pieghevole e regolabile: PREZZO STRACCIATO

Approfitta del forte sconto su Amazon e acquista il supporto per laptop del marchio Glangeh: è realizzato in alluminio per garantire la durata nel tempo, ventilato per favorire la dissipazione del calore e pieghevole per poter essere trasportato facilmente ovunque. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza principali, per capire cosa lo rende un affare imperdibile al prezzo stracciato di oggi sull’e-commerce.f

In alluminio e ventilato: il supporto definitivo per i laptop

Indicativamente, è compatibile con i portatili da 10 a 16 pollici (per la precisione, la superficie disponibile è 24,13×24,13 centimetri). È in grado di sostenere fino a 4 chilogrammi di peso e regolabile in altezza su otto livelli, da 3 a 22,45 centimetri. Ha in dotazione inserti antiscivolo e bordi anteriori di protezione, per garantire la massima stabilità durane l’utilizzo. Il design è quello visibile nell’immagine qui sotto. Ne trovi altre, insieme a tutti i dettagli sulle caratteristiche, nella descrizione completa.

Grazie allo sconto del 29% applicato in automatico (non devi attivare coupon, inserire codici promozionali o altro), puoi acquistare al prezzo di soli 22 euro il supporto pieghevole per laptop, regolabile e ventilato di Glangeh, realizzato in alluminio. Scegli quella che preferisci tra le colorazioni Argento e Nero, la spesa cambia di pochi centesimi.

Inoltre, se hai un abbonamento Prime attivo e lo ordini adesso, per te c’è la consegna gratuita prevista già entro domani. È venduto dallo store ufficiale italiano del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica. Il voto medio assegnato da oltre 1.600 recensioni è molto alto: 4,6 stelle su 5.