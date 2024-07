Supporto Multi-Purpose Tap per lo standard NFC

NFC Forum ha pubblicato i primi dettagli sulla nuova funzionalità Multi-Purpose Tap che consentirà di eseguire più azioni in contemporanea con un singolo tap. Al momento si tratta di un concept, ma la novità potrebbe rivoluzionare le transazioni contactless con dispositivi dotati di chip NFC.

Oggi lo standard NFC viene sfruttato quasi esclusivamente per i pagamenti. In futuro potrebbe essere utilizzato per eseguire azioni multiple con un singolo tap. La funzionalità Multi-Purpose Tap è basata sulla capacità dei dispositivi NFC di leggere e scrivere i dati tramite una connessione (supporto dual-mode). In un documento PDF sono elencati alcuni possibili usi.

Quando l’utente effettua un pagamento viene automaticamente applicato lo sconto previsto, aggiunti i punti alla carta fedeltà e fornita la ricevuta in formato digitale. Un’altra utile applicazione è l’acquisto dei biglietti per il trasporto pubblico e l’addebito automatico della tariffa corretta. La funzionalità può essere usata anche per pagare e attivare contemporaneamente la ricarica di un veicolo elettrico.

Gli ultimi due usi possibili sembrano interessanti, ma potrebbero esserci problemi di privacy. Tramite Multi-Purpose Tap si potrebbero inviare comunicazioni pubblicitarie personalizzate oppure verificare l’età del consumatore (ad esempio prima di vendere alcolici o sigarette).

La funzionalità è ancora nelle prime fasi di sviluppo. Membri di NFC Forum e partner possono inviare commenti e suggerimenti. Prima della distribuzione di massa ci vorranno diversi anni. A proposito di pagamenti, Apple ha recentemente aperto il suo “giardino recintato”, consentendo l’acceso al chip NFC dei dispositivi anche alle app di terze parti (per questo motivo verrà chiusa l’indagine avviata oltre 4 anni fa dalla Commissione europea).