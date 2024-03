Supporto PC portatile in alluminio: l'offerta di oggi

L’arrivo della bella stagione, accompagnato dall’innalzamento delle temperature, porta con sé un inevitabile problema: il surriscaldamento del notebook. Lo puoi prevenire con un supporto per PC portatile in grado di favorire la dissipazione del calore generato durante l’utilizzo. Quello del marchio Glangeh oggi è in sconto su Amazon. È compatibile con tutti i notebook dotati di schermo con diagonale da 10 a 16 pollici e può reggere fino a 4 chilogrammi di peso.

Sconti Amazon: il supporto in alluminio per il PC portatile

La struttura è realizzata in alluminio così da resistere nel tempo e sono presenti cuscinetti in silicone antiscivolo per assicurare una stabilità perfetta, prevenendo inoltre eventuali graffi. È possibile regolare l’inclinazione fino a un angolo massimo di 55 gradi. L’immagine qui sotto mostra le sue dimensioni. Una volta chiuso, può facilmente essere trasportato nello zaino e persino nella custodia del laptop. Rimandiamo alla scheda del prodotto per tutti gli altri dettagli.

Grazie all’offerta di oggi, puoi acquistare il supporto per PC portatile di Glangeh al prezzo di soli 22,94 euro, con uno sconto significativo del 26% rispetto al listino (30,99 euro). C’è anche la possibilità di scegliere tra due colorazioni, Argento e Nero, la spesa non cambia.

La disponibilità è immediata ed è spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio in pochi giorni proposta agli abbonati Prime che effettuano subito l’ordine. Le oltre 1.700 recensioni positive scritte nella scheda dell’e-commerce da chi ha lo ha già messo alla prova lo promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,5/5 stelle, a testimonianza della sua qualità senza compromessi.