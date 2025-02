Supporto per PC portatili e tablet in offerta: solo 11 euro

Un accessorio sicuramente molto utile è protagonista di una buona offerta su Amazon: parliamo di un supporto in alluminio pensato per PC portatili e tablet che oggi puoi acquistare a soli 11,99 euro. Con la spedizione Prime sarà a casa tua nel giro di 24 ore.

Supporto per PC portatili e tablet: pieghevole, leggero e resistente

Il supporto si presenta con un design regolabile su 5 livelli permettendoti di alzare il laptop ad un’altezza tale da mantenere una postura corretta riducendo così mal di schiena, tensione al collo e affaticamento agli occhi.

È realizzato in alluminio ultra-leggero, pesa soltanto 300 grammi e si richiude in una forma compatta e facile da trasportare con una apposita borsa in flanella inclusa nella confezione. Puoi usarlo con tutti i laptop da 10 a 15,6 pollici, ma va bene anche per tablet.

Dalla struttura stabile e robusta, comprende dei cuscinetti in silicone antiscivolo per proteggere il notebook da urti e graffi. Il design ventilato e l’inclinazione strategica garantiscono un’ottima dissipazione del calore, migliorando le prestazioni del laptop ed evitando surriscaldamenti.

Un supporto ergonomico, resistente e facile da trasportare: acquistalo adesso a soli 11,99 euro.