Progettato da Microsoft per sfruttare appieno le potenzialità di Windows 10, il Surface Laptop 3 è oggi in offerta sullo store online di Unieuro con uno sconto del 23% sul prezzo di listino. La versione è quella con display touch da 13,5 pollici (risoluzione 2256×1504 pixel), processore Intel Core i5-1035G7, 8 GB di RAM e SSD da 128 GB per lo storage.

-23% per il Surface Laptop 3 da 13,5 pollici

A completare la scheda delle specifiche tecniche trovano posto GPU Intel Iris Plus Graphics, altoparlanti stereo con tecnologia OmniSonic e supporto Dolby Audio Premium, modulo WiFi 6, Bluetooth 5.0, webcam 720p, microfono, porte USB-A e USB-C e batteria con autonomia dichiarata di 11,5 ore con una singola ricarica. Il tutto racchiuso all’interno di un telaio realizzato in alluminio.

È possibile riceverlo a casa in pochi giorni con spedizione gratuita inclusa nel prezzo di 899,00 euro. Come scritto in apertura il sistema operativo preinstallato è Windows 10 nella sua versione Home.