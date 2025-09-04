 Surface Laptop a -352 euro: il Copilot+ PC di Microsoft è un affare
Surface Laptop a -352 euro: il Copilot+ PC di Microsoft è un affare

AI integrata per il Copilot+ PC di Microsoft: su Amazon un'offerta a tempo per l'ultimo modello del Surface Laptop con Snapdragon X Plus.
Il modello più recente di Surface Laptop è in sconto di 352 euro su Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratis entro domani. Un vero e proprio affare, da cogliere al volo se stai cercando il tuo nuovo portatile, pronto a tutto nell’ambito della produttività e non solo. Si tratta di un’offerta a tempo e come tale potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

Risparmia 352 euro sul Surface Laptop

Offerta a tempo per il Surface Laptop più recente

Appartiene alla famiglia Copilot+ PC con integrazione nativa dell’AI. Il cuore pulsante è costituito dal processore Snapdragon X Plus di Qualcomm con CPU, GPU e NPU, affiancato da 16 GB di RAM e SSD da 256 GB per lo storage. Altro punto di forza è il display touchscreen da 13,8 pollici. A questo si aggiungono il design sottile e leggero, l’autonomia elevata e il resto del comparto hardware con specifiche tecniche da top di gamma. Il software? C’è ovviamente il sistema operativo Windows 11 in versione Home con pieno supporto a tutte le funzionalità di intelligenza artificiale. Scopri di più nella scheda completa.

Il design del Surface Laptop

Oggi si conclude l’evento organizzato per festeggiare i 15 anni di Amazon.it: ultima occasione per risparmiare. Scopri la selezione delle migliori offerte nella pagina dedicata. Non riguardano solo l’informatica, ma tutte le categorie dell’e-commerce.

Microsoft Surface Laptop | Copilot+ PC | 13.8” Touchscreen | Snapdragon X Plus | 16GB RAM | 256GB SSD | Ultimo modello, 7a edizione | Windows 11 Home | Platino

Tornando al Surface Laptop di ultima generazione, per ottenere lo sconto di 352 euro sul listino ufficiale devi solo inserire il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima di effettuare il pagamento. Così lo porterai al prezzo di 877 euro (invece di 1.229 euro come da listino), con un notevole risparmio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 set 2025

Laptop Acer con AI in DOPPIO SCONTO: inserisci questo codice

Notebook Dell (Intel Core, Windows 11) a € 414 con questo codice

MacBook Air con Apple M4 a -251 euro: Amazon cala l'asso

Notebook HP a soli 294 euro? TUTTO VERO su Amazon

Davide Tommasi
Pubblicato il
4 set 2025
