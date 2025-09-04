Surface Laptop a -352 euro: il Copilot+ PC di Microsoft è un affare

Il modello più recente di Surface Laptop è in sconto di 352 euro su Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratis entro domani. Un vero e proprio affare, da cogliere al volo se stai cercando il tuo nuovo portatile, pronto a tutto nell’ambito della produttività e non solo. Si tratta di un’offerta a tempo e come tale potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

Offerta a tempo per il Surface Laptop più recente

Appartiene alla famiglia Copilot+ PC con integrazione nativa dell’AI. Il cuore pulsante è costituito dal processore Snapdragon X Plus di Qualcomm con CPU, GPU e NPU, affiancato da 16 GB di RAM e SSD da 256 GB per lo storage. Altro punto di forza è il display touchscreen da 13,8 pollici. A questo si aggiungono il design sottile e leggero, l’autonomia elevata e il resto del comparto hardware con specifiche tecniche da top di gamma. Il software? C’è ovviamente il sistema operativo Windows 11 in versione Home con pieno supporto a tutte le funzionalità di intelligenza artificiale. Scopri di più nella scheda completa.

Oggi si conclude l’evento organizzato per festeggiare i 15 anni di Amazon.it: ultima occasione per risparmiare. Scopri la selezione delle migliori offerte nella pagina dedicata. Non riguardano solo l’informatica, ma tutte le categorie dell’e-commerce.

Tornando al Surface Laptop di ultima generazione, per ottenere lo sconto di 352 euro sul listino ufficiale devi solo inserire il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima di effettuare il pagamento. Così lo porterai al prezzo di 877 euro (invece di 1.229 euro come da listino), con un notevole risparmio.