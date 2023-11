Surface Laptop Go 3: MAXI SCONTO -428€ al Black Friday

Il doppio sconto da 428 euro sul prezzo di listino per Surface Laptop Go 3 rende il notebook di Microsoft uno dei migliori affari della categoria nel Black Friday su Amazon. È sufficiente attivare il coupon dedicato per approfittarne. Nell’elencare i punti di forza, partiamo dal sistema operativo: è Windows 11 con accesso immediato a tutti gli aggiornamenti rilasciati dalla software house.

Black Friday: l’offerta su Surface Laptop Go 3

Ecco le specifiche tecniche in dotazione: display PixelSense touchscreen da 12,45 pollici, processore Intel Core i5, 16 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, porte USB Type-A e USB-C con uscita video, connettore jack per l’audio, porta Surface Connect, tastiera con layout italiano, ampio touchpad, webcam con microfono, altoparlanti, lettore di impronte digitali nel pulsante di accensione e fino a 15 ore di autonomia con una sola ricarica della batteria interna, grazie alle ottimizzazioni integrate. Tutti gli altri dettagli sono nella descrizione completa. L’alimentatore da 39 W è incluso.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare il Surface Laptop Go 3 di Microsoft, nella configurazione appena descritta e nella configurazione Platino al prezzo finale di soli 721 euro invece di 1.149 euro come da listino, con un doppio sconto da 428 euro di cui approfittare attivando il coupon dedicato. È venduto e spedito direttamente da Amazon con la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno.

L’e-commerce ha organizzato un Black Friday ricco di occasioni: trova il prodotto che stai cercando a prezzo ridotto visitando la sezione dedicata, per inizia subito a risparmiare facendo shopping.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.