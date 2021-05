Surface Pro 7: offerta imperdibile su Amazon

Uno dei migliori dispositivi per la produttività aziendale è oggi disponibile ad un prezzo scontato su Amazon. Si tratta del Surface Pro 7 di Microsoft con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Gli utenti possono approfittare dello sconto pari al 29% per risparmiare 400 euro rispetto al prezzo di listino. Questo prodotto può essere acquistato anche con la Carta del docente.

Surface Pro 7 a 999 euro su Amazon

Il Surface Pro 7 possiede un telaio in lega di magnesio e uno schermo touch PixelSense da 12,3 pollici con risoluzione di 2736×1824 pixel. La versione in offerta su Amazon integra il processore quad core Intel Core i5-1035G4 di decima generazione con GPU Intel Iris Plus, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Il colore è platino (grigio).

La dotazione hardware comprende anche le fotocamere posteriore e frontale da 8 e 5 megapixel, altoparlanti stereo con Dolby Audio, jack audio da 3,5 millimetri, due porte USB (Type-A + Type-C), porta Surface Connect, slot per schede microSD, accelerometro, giroscopio, magnetometro e sensore di luce ambientale. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0. La batteria offre un’autonomia massima di 10,5 ore. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

È possibile acquistare il Surface Pro 7 ad un prezzo di 999,00 euro, invece di 1.399,00 euro (sconto del 29%). Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon, quindi si può utilizzare la Carta del docente, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito dedicato.