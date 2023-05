Surface Pro X: fix temporaneo per le fotocamere

Diversi utenti hanno segnalato che le fotocamere del Surface Pro X non funzionano più da circa una settimana, quindi è impossibile utilizzarle per effettuare l’autenticazione con Windows Hello o con i software per le videoconferenze, come Teams e Zoom. Microsoft ha confermato il problema, pubblicando un fix temporaneo in attesa della soluzione definitiva.

Colpa del driver di Qualcomm

A partire dal 23 maggio, gli utenti hanno iniziato a vedere sullo schermo del loro Surface Pro X il messaggio di errore 0xA00F4271 MediaCaptureFailedEvent (0x80004005) , quando tentano di usare l’app Fotocamera. Il problema è presente su Windows 11 22H2/22H1 e Windows 10 22H1. La reinstallazione dei driver non sortisce nessun effetto, ma qualcuno ha notato che le fotocamere riprendono a funzionare se viene impostata la data del 22 maggio. Forse è un bug correlato alla scadenza di un certificato.

Microsoft ha trovato una migliore soluzione temporanea attraverso un fix rilasciato con il tool per la risoluzione dei problemi critici. Il fix è stato applicato automaticamente, quindi non è richiesto l’intervento dell’utente. Per verificare l’applicazione è sufficiente controllare nella cronologia presente in Impostazioni > Sistema > Risoluzione problemi .

Per i dispositivi gestiti dalle aziende è invece necessaria una modifica manuale nel registro di sistema. Dopo aver aperto il prompt dei comandi come amministratore è sufficiente digitare questo comando e premere Invio:

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Qualcomm\Camera" /v EnableQCOMFD /t REG_DWORD /d 0 /f

Al successivo riavvio del dispositivo, le fotocamere funzioneranno di nuovo. Microsoft avverte però che il workaround potrebbe disattivare alcune funzionalità e peggiorare la qualità delle immagini. Per ripristinare le funzionalità complete è necessario attendere il rilascio di un nuovo driver da parte di Qualcomm.