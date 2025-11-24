Surfshark: -88% e 3 mesi gratis di VPN premium per il Black Friday

È già iniziato il Black Friday di Surfshark, con qualche giorno di anticipo: fino all’88% di sconto e 3 mesi gratis con l’abbonamento biennale alla VPN. Include tutto ciò che occorre per navigare in modo anonimo, proteggendo i dati personali e aggirando qualsiasi censura o blocco nell’accesso ai contenuti, sarai tu a scegliere in che paese localizzare il tuo indirizzo IP.

VPN: Surfshark e la sua offerta del Black Friday

Può contare su un totale pari a oltre 4.500 server distribuiti in 100 territori del mondo tra Europa, Americhe, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa. La sicurezza delle informazioni è affidata a una crittografia leader nel settore e puoi utilizzare la Virtual Private Network su un numero illimitato di dispositivi a scelta tra smartphone, tablet, computer e molto altro, senza limitazioni in termini di velocità. Fanno parte del pacchetto il filtro per pop-up e annunci pubblicitari, tecnologie come Dynamic MultiHop e Alternative ID per generare email mascherate e dettagli personali fasulli, un antivirus sempre aggiornato, gli avvisi istantanei in caso di violazioni e lo strumento Incogni. Scopri di più sul sito ufficiale.

Puoi abbonarti alla VPN premium di Surfshark con uno sconto fino all’88% se scegli la formula biennale. Il piano Starter è disponibile al prezzo mensile di soli 1,99 euro. Ci sono poi le opzioni One e One+ con funzionalità avanzate. In ogni caso la sottoscrizione include 3 mesi extra gratis, per navigare sicuro e anonimo fino al febbraio 2028.

Non è tutto: con la garanzia soddisfatti o rimborsati avrai tempo 30 giorni per chiedere un rimborso completo della spesa, se il servizio non si rivelerà all’altezza delle tue aspettative. La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla politica no-log verificata per far sì che nessuna informazione sia mai salvata o condivisa.