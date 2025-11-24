 Surfshark: -88% e 3 mesi gratis di VPN premium per il Black Friday
Sconto fino all'88% e 3 mesi gratis con l'offerta di Surfshark per il Black Friday: naviga anonimo e protetto dalla VPN fino al 2028.
Sicurezza VPN
Sconto fino all'88% e 3 mesi gratis con l'offerta di Surfshark per il Black Friday: naviga anonimo e protetto dalla VPN fino al 2028.

È già iniziato il Black Friday di Surfshark, con qualche giorno di anticipo: fino all’88% di sconto e 3 mesi gratis con l’abbonamento biennale alla VPN. Include tutto ciò che occorre per navigare in modo anonimo, proteggendo i dati personali e aggirando qualsiasi censura o blocco nell’accesso ai contenuti, sarai tu a scegliere in che paese localizzare il tuo indirizzo IP.

Attiva l’offerta di Surfshark

VPN: Surfshark e la sua offerta del Black Friday

Può contare su un totale pari a oltre 4.500 server distribuiti in 100 territori del mondo tra Europa, Americhe, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa. La sicurezza delle informazioni è affidata a una crittografia leader nel settore e puoi utilizzare la Virtual Private Network su un numero illimitato di dispositivi a scelta tra smartphone, tablet, computer e molto altro, senza limitazioni in termini di velocità. Fanno parte del pacchetto il filtro per pop-up e annunci pubblicitari, tecnologie come Dynamic MultiHop e Alternative ID per generare email mascherate e dettagli personali fasulli, un antivirus sempre aggiornato, gli avvisi istantanei in caso di violazioni e lo strumento Incogni. Scopri di più sul sito ufficiale.

L'offerta di Surfshark per il Black Friday

Puoi abbonarti alla VPN premium di Surfshark con uno sconto fino all’88% se scegli la formula biennale. Il piano Starter è disponibile al prezzo mensile di soli 1,99 euro. Ci sono poi le opzioni One e One+ con funzionalità avanzate. In ogni caso la sottoscrizione include 3 mesi extra gratis, per navigare sicuro e anonimo fino al febbraio 2028.

Non è tutto: con la garanzia soddisfatti o rimborsati avrai tempo 30 giorni per chiedere un rimborso completo della spesa, se il servizio non si rivelerà all’altezza delle tue aspettative. La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla politica no-log verificata per far sì che nessuna informazione sia mai salvata o condivisa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 nov 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
24 nov 2025
