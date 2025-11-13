 Surfshark aiuta a ridurre truffe e spam: ora in offerta al prezzo più basso del 2025
I piani della durata di due anni di Surfshark beneficiano di uno sconto fino all'88% grazie alla promozione del Black Friday.
Sicurezza VPN
Surfshark ha da poco lanciato la sua offerta del Black Friday, con sconti fino all’88% sui piani della durata di due anni. Grazie alla promozione in corso, la cui validità – lo ricordiamo – è limitata nel tempo, gli utenti che vogliono o devono acquistare una VPN possono beneficiare dei prezzi più bassi di tutto il 2025.

A proposito di prezzi, eccoli:

  • 1,99 euro al mese per 24 mesi e 3 mesi aggiuntivi di servizio in regalo per il piano Starter
  • 2,19 euro al mese per 24 mesi e 3 mesi aggiuntivi di servizio in regalo per il piano One
  • 4,19 euro al mese per 24 mesi e 3 mesi aggiuntivi di servizio in regalo per il piano One+

Alla luce del Black Friday, il piano One di Surfshark aumenta il suo rapporto qualità-prezzo, dal momento che per soli 20 centesimi in più rispetto al piano Base va ad aggiungere tutta una serie di funzionalità utili per ridurre truffe informatiche e spam. Resta poi sempre valida la garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di sottoscrizione del piano prescelto, nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le aspettative che si avevano all’inizio.

Surfshark One contro truffe e spam

Il piano One del fornitore VPN Surfshark include la funzionalità proprietaria Alternative ID, che permette di generare e-mail e dati personali finti da utilizzare per registrarsi a siti web e servizi online di cui non ci si fida. L’utilizzo di indirizzi di posta elettronica e dettagli personali fake è un ottimo modo in primis per salvaguardare le proprie informazioni sensibili, che potrebbero essere utilizzate per furti d’identità, richieste di prestiti e altre truffe online, e in secondo luogo per contrastare in maniera efficace lo spam telefonico e via e-mail.

Con Surfshark One si ottiene inoltre un antivirus completo in grado di proteggere i propri dispositivi in tempo reale, con la possibilità inoltre di programmare scansioni pianificate e difendere la propria webcam in modo efficace.

