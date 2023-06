Surfshark Antivirus, a soli 3,49 euro al mese VPN inclusa

Vuoi una protezione antivirus completa a portata di mano? Sei stanco di essere continuamente sotto attacco dalle numerose minacce che si nascondono nel web? Con l’antivirus Surfshark puoi avere una protezione in tempo reale che garantisce la tua sicurezza dai virus anche in mobilità.

Con Surfshark One hai una soluzione a 360° per la tua sicurezza digitale personale. Se decidi di acquistare il servizio, il Surfshark Antivirus viene fornito in un pacchetto con altri tre prodotti per garantire la tua sicurezza su tutti i fronti digitali.

Scegliendo l’abbonamento da 3,49 euro al mese puoi risparmiare fino al 76%: incluso hai antivirus, VPN, Alert e Search.

A rendere speciale questo antivirus anche la protezione da virus e minacce zero-day e un’ app leggera, pulita e facile da usare.

Se non sei soddisfatto, puoi usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Non dimenticare però che Surfshark offre una protezione avanzata e oltre alle scansioni manuali, programmate e in tempo reale, il sistema Surfshark Cloud Protect analizza i file sconosciuti per prevenire gli attacchi zero-day sul tuo dispositivo e sulla fotocamera.

Temi di non saper utilizzare il servizio? Nessun problema perchè nasce per adattarsi alle esigenze e alle capacità di tutti gli utenti: il servizio è molto semplice da utilizzare e proprio per questo che viene offerta una sicurezza semplice ed efficace. La tua sicurezza non dovrà mai essere difficile da raggiungere.

Preparati ad avere con una singola app:

Rilevamento e rimozione malware e altre minacce avanzate

Blocco dei malware in tempo reale prima che possano danneggiare il tuo dispositivo

Impostazione e configurazione semplici da eseguire

Abbonati a Surfshark a soli 3,49 euro al mese e risparmia il 76% sul prezzo originale: non dimenticare che con poco più di tre euro non hai solo un antivirus ma anche VPN, Alert e Search.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.