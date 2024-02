Surfshark: antivirus e VPN per te a -77% e 2 mesi gratis

Il pacchetto Surfshark ti offre una VPN di qualità e un antivirus ad un prezzo mai visto prima: grazie alla speciale promozione attualmente in corso paghi solamente 3,49 euro al mese per il piano annuale e ricevi 2 mesi gratis. Dunque, se sei alla ricerca di una soluzione completa per avere VPN e antivirus non puoi lasciarti sfuggire questa fantastica occasione.

Quando parliamo di Surfshark facciamo riferimento ad uno strumento ottimale nato per consentire agli utenti di navigare sul web senza tracciamenti e di proteggere i dispositivi da eventuali minacce come virus e malware. Non perdere altro tempo se oltre a proteggere la sicurezza dei tuoi account vuoi anche togliere i dati personali dal mercato.

Surfshark One: i tuoi dispositivi sempre al sicuro

Hai sempre desiderato poter proteggere la tua identità online, la tua privacy e i dispositivi con cui navighi? Trovare la giusta soluzione non è semplice! Con Surfshark One a soli 3,49 euro al mese puoi dire addio a qualsiasi preoccupazione. Non a caso, infatti, Surfshark è stato realizzato per offrirti un servizio di VPN con funzionalità avanzate e protezione antivirus.

Con Surfshark One hai:

Protezione massima per mettere al sicuro la tua privacy online;

VPN sicura;

Blocco degli annunci;

Blocco pop-up dei cookie;

Avvisi in tempo reale sulle violazioni di carte di credito e documenti d’identità;

Report sulla sicurezza dei dati personali;

Motore di ricerca privato.

Naturalmente le funzionalità incluse nel pacchetto non terminano qui visto che è inclusa anche una protezione da antivirus, antispyware e malware.

La speciale promozione, che sconto il pacchetto del 77%, ti consente di pagare solamente 48,86 euro per i primi 12 mesi anzichè 209,86. Con Surfshark, dunque, la convenienza e la sicurezza sono a portata di click. Non perdere altro tempo, la promozione potrebbe terminare a breve!