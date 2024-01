Surfshark + CleanWeb: ADblock e VPN a prezzo SUPER SCONTATO

Sei stanco delle fastidiose pubblicità che disturbano la tua esperienza di navigazione? CleanWeb, l’ADblock di Surfshark, è una nuova funzionalità che porrà fine a questo enorme fastidio.

Questo potente blocco annunci offre anche una protezione avanzata contro le minacce online. Sia la VPN che l’ADblock puoi acquistarli ora a prezzo SUPER SCONTATO. Continua a leggere per saperne di più.

Abbonati SUBITO a Surfshark VPN

Surfshark e CleanWeb: un unico ecosistema per proteggere la privacy

CleanWeb è un potente strumento di blocco degli annunci pubblicitari all’interno del servizio VPN di Surfshark che ti mantiene un ambiente di navigazione web privo di pubblicità e malware.

Il suo obiettivo è migliorare la tua esperienza di navigazione rimuovendo fastidiosi annunci pubblicitari e fornendo protezione contro le minacce online come malware e tentativi di phishing.

Un’altra caratteristica impressionante dell’ADblock è la sua capacità di funzionare indipendentemente dalla connessione VPN. Inoltre, può bloccare gli annunci su diverse piattaforme, inclusi servizi di streaming diffusi come Twitch e YouTube.

Quando utilizzi sia l’app Surfshark VPN che l’estensione del browser, il servizio blocca in modo efficace una gamma ancora più ampia di annunci pubblicitari, inclusi popup, annunci video e annunci sui social media. Non bastasse, può bloccare anche la pubblicità sulle Smart TV.

Abilitare questa funzionalità è molto semplice. Devo prima scaricare e installare l’app desktop Surfshark, avviarla e aprire le impostazioni dell’app Surfshark Desktop. Da qui puoi attivare il blocco annunci.

Per quanto riguarda la VPN di Surfshark, si contraddistingue perché offre una navigazione sicura e privata. Inoltre, una volta attivata, ti consente di guardare i contenuti geograficamente bloccati o censurati nel nostro Paese.

Se vuoi avvalerti sia della VPN che dell’ADblock di Surfshark, ti ricordiamo che puoi ottenerli pagando l’82% in meno del prezzo di listino. In più, avrai anche 4 mesi di servizio gratuiti. Non aspettare: abbonati OGGI STESSO!

Abbonati SUBITO a Surfshark VPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.