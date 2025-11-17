Surfshark ha i super poteri: fino all'88% di sconto per il Black Friday

In occasione della promozione del Black Friday, Surfshark ha acquisito i super poteri. I piani della durata di due anni sono in sconto fino all’88%, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. Si tratta dell’offerta più importante dell’anno.

Di conseguenza, dunque, in questi giorni è possibile sottoscrivere la VPN di Surfshark al prezzo più basso del 2025. Ecco i prezzi scontati dei piani di 24 mesi:

1,99 euro al mese per il piano Starter

al mese per il piano Starter 2,19 euro al mese per il piano One

al mese per il piano One 4,19 euro al mese per il piano One+

Tutti i piani, lo sottolineiamo di nuovo, godono della garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Una VPN come quella di Surfshark protegge la navigazione sul web in qualsiasi momento, sette giorni su sette. Un aspetto questo fondamentale, visto che tutti gli utenti ogni giorno sono esposti a molteplici rischi, tra cui violazioni dei dati personali, attacchi di cybercriminali e persone malintenzionate.

Surfshark consente anche di vivere Internet come era prima dell’avvento della pubblicità, dunque senza annunci fastidiosi che si aprono ogni due per tre, la totale assenza di pop-up e l’eliminazione dei tracker, al fine di impedire alle aziende di tracciare i propri utenti quando visitano questo o quell’altro sito web.

La VPN del fornitore Surfshark è anche la scelta ideale per gli appassionati di gaming, grazie ad un’ampia rete di server VPN ad alta velocità e basati esclusivamente su RAM. Riguardo a ciò, è possibile connettersi a diversi server VPN in più di 100 Paesi, così da differenziare al massimo la propria connessione.

La promozione del Black Friday di Surfshark VPN terminerà il 2 dicembre. Maggiori informazioni sono consultabili alla pagina dedicata all’offerta, disponibile sul sito ufficiale surfshark.com.