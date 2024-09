Surfshark: la nuova offerta raggiunge il maxi sconto dell'86%

Nel corso dell’ultima vacanza ti sei reso conto l’importanza di avere una VPN. E non tanto per guardare questo o quell’altro evento sportivo, quanto per una questione di sicurezza, sia quando ci si collega a una rete Wi-Fi pubblica sia quando si compie un acquisto online.

Le migliori VPN sono quelle a pagamento, è anche vero però che si può risparmiare ottenendo un servizio dall’eccellente rapporto qualità-prezzo. Questo servizio è Surfshark, che con l’ultima offerta in corso propone sconti fino all’86% e prezzi a partire da 2,19 euro al mese per i primi due anni.

Surfshark: i piani di due anni della VPN sono in maxi sconto

Lo sconto più alto è riservato al piano Surfshark Starter, disponibile a 2,19 euro al mese per due anni. Questo piano include sia il servizio di VPN sicura che il blocco degli annunci e dei pop-up, oltre a uno strumento in grado di generare in automatico dettagli personali e indirizzi e-mail finti, in modo da proteggere la propria reale identità quando ci si iscrive a questo o quell’altro servizio.

Se si vuole anche una protezione antivirus attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, l’alternativa è Surfhsark One a 2,69 euro al mese per i primi due anni. Alla protezione antivirus si aggiunge poi anche quella contro spyware e malware.

C’è infine il piano Surfshark One+, in promozione a 4,29 euro grazie a uno sconto superiore al 75%. In questo caso la differenza rispetto al piano One è l’inclusione del servizio professionale Incogni, che da solo ha un prezzo di 6,99 euro al mese (quando si trova in offerta).

L’offerta di Surfshark VPN è disponibile su questa pagina del sito ufficiale. Ciascun piano gode inoltre di 3 mesi extra gratis e di una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.