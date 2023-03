Surfshark, la VPN adatta per i gamer online in offerta pazzesca

Il gioco online è diventato un passatempo popolare in tutto il mondo, con oltre 2,5 miliardi di gamer online.

L’Italia, ad esempio, ha 16,7 milioni di giocatori, che si traducono nel 38% della popolazione, come indicato da IIDEA, l’associazione di categoria dell’industria italiana del gioco.

Tuttavia, ci sono potenziali pericoli che derivano da questo intrattenimento. Migliaia di minori sono presenti tra i giocatori, con i genitori che lottano per salvaguardarli dalle minacce online.

Ridurre i pericoli associati al gioco online è fondamentale. Un approccio intelligente per assaporare i tuoi amati videogiochi in modo sicuro è prendere in considerazione l’utilizzo di un servizio VPN affidabile, come Surfshark.

Questa VPN offre una solida soluzione per la privacy, mantenendo la tua attività online nascosta da occhi indiscreti con il suo tunnel crittografato.

Oltre a questo, Surfshark offre funzionalità di prim’ordine come la protezione da malware e il blocco dei popup.

Attualmente puoi approfittare di un’offerta a tempo limitato e risparmiare fino all’82% su un piano annuale, che equivale a un conveniente 2,30 euro al mese e due mesi gratis.

Surfshark VPN, l’ideale per i gamer online

Nella lotta per la sicurezza digitale dei gamer online, Surfshark VPN è un alleato indispensabile.

Dotata di tecnologia avanzata, nasconde il tuo traffico e protegge la tua identità, lasciandoti libero di navigare in tutta tranquillità.

E quando si tratta di velocità, Surfshark non delude mai, impiegando protocolli rapidi e sicuri, con crittografia AES 256 GCM, per garantire il massimo standard di sicurezza.

Goditi sicurezza e privacy senza pari con questo pacchetto VPN. La sua rigorosa politica di no-log, il DNS privato, i server basati su RAM e l’autenticazione a due fattori garantiscono l’assenza di perdite di dati da parte di terzi.

Inoltre, funzionalità aggiuntive come “Kill Switch“, “Cleanweb” e “Multihop” rendono Surfshark la scelta definitiva se vuoi dare priorità alla privacy e alla sicurezza.

Surfshark offre un servizio eccellente a un prezzo notevolmente conveniente, consentendoti di accedere a oltre 3.200 server in 100 paesi. Clicca qui sotto e abbonati subito:

La promozione in corso ti permette di usufruire di un incredibile sconto dell’82% sul piano annuale, che si traduce in soli 2,30 euro al mese, oltre a due mesi di utilizzo gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.