Surfshark One: 4 servizi per garantire la tua sicurezza informatica

Non hai mai sentito parlare di Surfshark One? Non preoccuparti perchè in questo articolo analizzeremo nel dettaglio le sue caratteristiche! Tantissimi utenti hanno già deciso di acquistarlo perchè parliamo di uno strumento ottimale nato per consentire agli utenti di navigare sul web senza tracciamenti e di proteggere i dispositivi da eventuali minacce come virus e malware.

Se il tuo obiettivo è quello di proteggere la tua identità online, la tua privacy e i dispositivi con cui navighi Surfshark One è la soluzione perfetta per te. Oggi a soli 3,49 euro al mese puoi dire addio a qualsiasi minaccia. Non a caso, infatti, Surfshark è stato realizzato per offrirti un servizio di VPN con funzionalità avanzate e, al tempo stesso, una protezione antivirus.

Vuoi dunque proteggere i tuoi dispositivi? Se la risposta è sì non perdere altro tempo! Ricorda che oltre a proteggere la sicurezza dei tuoi account togli i dati personali dal mercato.

Surfshark One: protezione ad un ottimo prezzo

Scegliendo Surfshark One hai a disposizione tantissime funzionalità ad un ottimo prezzo. A soli 3,49 euro al mese hai a disposizione la soluzione che hai sempre desiderato avere. Sai quale è l’obiettivo di Surfshark? Non a caso, è stato realizzato per offrirti un servizio di VPN con funzionalità avanzate e protezione antivirus con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Nello specifico, spendendo una somma di soli 3,49 euro avrai:

Protezione massima per mettere al sicuro la tua privacy online, una VPN sicura, blocco degli annunci e blocco pop-up dei cookie. Le sorprese non terminano qui perchè per migliorare la tua esperienza ricevi avvisi in tempo reale sulle violazioni di carte di credito e documenti d’identità un report sulla sicurezza dei dati personali e hai un motore di ricerca privato.

Approfitta subito di questa speciale promozione: sconto del 77% sul pacchetto di 12 mesi! Paghi, dunque, solamente 48,86 euro per i primi 12 mesi anzichè 209,86.