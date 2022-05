Novità per Surfshark: al debutto Pause VPN

Per rispondere a una richiesta avanzata dagli utenti che hanno già scelto il servizio, il team di Surfshark ha appena annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità: si tratta di Pause VPN. Fa esattamente quanto promette il suo nome ovvero mette temporaneamente in pausa la Virtual Private Network, per un lasso di tempo a scelta pari a 5 minuti, mezz’ora oppure due ore. Ferma dunque l’instradamento del traffico verso server collocati all’estero e la sua crittografia.

Pause VPN di Surfshark: a cosa serve?

Quando può tornare utile una funzionalità di questo tipo? Ad esempio nel caso in cui i servizi ai quali si sta tentando di effettuare l’accesso hanno inserito in una blacklist i server impiegati dalla VPN. Ancora, per siti e portali che, per ragioni legate alla sicurezza, si basano sul controllo della geolocalizzazione (come molte piattaforme di home banking). Ancora, così facendo è possibile aggirare sistemi come i captcha che si attivano in automatico quando troppi indirizzi IP effettuano il collegamento alla stessa risorsa. Un vero toccasana in una moltitudine di occasioni.

Come scritto in apertura, l’azione di questa nuova caratteristica è temporanea. Una volta terminato il periodo stabilito (5, 30 o 120 minuti), la riattivazione della Virtual Private Network è automatica. L’utente se ne può dunque scordare, penserà il sistema a gestire il tutto. Il tutto può avvenire con la semplice e rapida pressione di un solo pulsante.

Al momento, la nuova funzionalità Pause VPN è disponibile esclusivamente sui dispositivi con sistema operativo Android, ma molto presto raggiungerà anche le applicazioni per iOS, Windows e macOS. Il suo utilizzo non prevede alcuna spesa aggiuntiva: fa parte del pacchetto già messo a disposizione da SurfShark, oggi in sconto dell’82% rispetto al prezzo di listino.

