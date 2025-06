Surfshark, più che una VPN: ora in offerta a partire da 2,19€ al mese

Tra gli elementi presi in considerazione nella scelta di una VPN ci sono la sua velocità e le funzionalità di sicurezza garantite. Da questo punto di vista Surfshark riesce a garantire un equilibrio superiore rispetto alla media, grazie anche a opzioni extra che la rendono una delle più complete oggi disponibili sul mercato.

Surfshark VPN è ora in offerta a partire da 2,19 euro al mese per due anni, con tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per il servizio in questione, tale da renderlo uno dei migliori in assoluto per rapporto qualità-prezzo.

Le funzionalità extra della VPN di Surfshark

Fin dal piano Starter, quello base per intenderci, Surfshark propone diverse funzionalità extra, tra tutte Alternative ID. Quest’ultimo è un servizio proprietario che consente agli utenti di generare e-mail e dettagli personali finti, in modo da non utilizzare le proprie informazioni e indirizzi di posta elettronica per completare la registrazione di questo o quell’altro account in rete.

Anche la VPN include opzioni aggiuntive rispetto agli altri provider. Ecco un breve elenco:

dispositivi illimitati : l’app di Surfshark può essere scaricata su un numero illimitato di dispositivi così da offrire una protezione totale all’intera famiglia

: l’app di Surfshark può essere scaricata su un numero illimitato di dispositivi così da offrire una protezione totale all’intera famiglia ad blocker : strumento che blocca gli annunci e i pop-up per navigare senza interruzioni pubblicitarie e fastidiosi pop-up.

: strumento che blocca gli annunci e i pop-up per navigare senza interruzioni pubblicitarie e fastidiosi pop-up. Dynamic MultiHop: funzionalità che consente di criptare i propri dati due volte tramite una doppia VPN, che instrada il traffico online attraverso due server VPN

L’offerta attuale di Surfshark prevede sconti fino all’86% e prezzi a partire da 2,19 euro al mese per 24 mesi, a cui si sommano tre mesi extra di servizio gratis e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.